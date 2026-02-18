 Aller au contenu principal
Garmin entouré après des résultats records et une hausse de dividende
information fournie par Zonebourse 18/02/2026 à 16:26

Garmin bondit de 16% en début de séance à Wall Street, entouré après la publication de résultats et de perspectives de bonne facture par le fournisseur de systèmes GPS, lui permettant de se montrer généreux avec ses actionnaires.

Le groupe affiche un BPA pro forma en augmentation de 16% à 2,79 USD au titre de son 4e trimestre 2025, avec une marge opérationnelle en amélioration de 0,6 point à 28,9% et des revenus en croissance de 17% à 2,12 MdsUSD.

Ces performances lui permettent de signer, sur l'ensemble de l'année écoulée, un BPA pro forma en hausse de 16% à 8,56 USD, pour une marge opérationnelle en amélioration de 0,6 point à 25,9% et des revenus en croissance de 15% à 7,25 MdsUSD.

Sur la base de ces profits et revenus records, la direction proposera une augmentation de 17% du dividende annuel, à 4,20 USD par action, et a décidé de lancer un programme de rachats d'actions pour 500 MUSD d'ici fin 2028.

Pour l'exercice qui commence, Garmin table sur un BPA pro forma de 9,35 USD, une marge opérationnelle de 25,5% et des revenus de 7,9 MdsUSD, en croissance de 9% par rapport à 2025.

