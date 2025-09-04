Gap va se lancer dans les produits de beauté et les accessoires
information fournie par Cercle Finance 04/09/2025 à 17:35
Dans un communiqué, le distributeur basé à San Francisco explique que marché américain de la beauté et des soins est considérable et qu'il continue de croître, à tel point que sa taille devrait dépasser les 100 milliards de dollars en 2025.
Gap explique cependant vouloir adopter une approche progressive en proposant, à partir de cet automne, un tests sur des produits de beauté et de soins dans 150 magasins de son enseigne familiale Old Navy.
Certains points de vente bénéficieront même d'un espace dédié et d'un personnel spécialement dédié.
Si les résultats sont satisfaisants, l'entreprise envisage de développer son offre à compter de 2026, non seulement chez Old Navy mais aussi dans ses autres enseignes comme Gap et Banana Republic.
Côté accessoires, Gap rappelle déjà disposer d'une offre en la matière, mais manifeste l'intention de la renforcer en commercialisant davantage de produits afin de compléter ses gammes de vêtements et de mieux répondre aux habitudes de consommation de ses clients.
Suite à ces annonces, l'action gagnait 3,5% jeudi matin à Wall Street, ce qui lui permet d'afficher des gains de plus de 150% sur les 12 mois écoulés.
A lire aussi
-
La Bourse de Paris a terminé en légère baisse jeudi, à revers des autres grandes places européennes, le retour du risque politique en France minant l'enthousiasme des investisseurs. L'indice vedette de la Bourse de Paris, le CAC 40, a perdu 0,27%, soit 20,79 points, ... Lire la suite
-
Face au risque de voir le fruit de leur travail disparaître ou pire, être instrumentalisé par l'administration Trump pour promouvoir des idées climatosceptiques, un groupe de scientifiques et de vulgarisateurs américains se mobilise pour sauver un important site ... Lire la suite
-
Le groupe danois Orsted, leader du développement d'énergie éolienne offshore, a déposé une plainte jeudi auprès d'un tribunal de Washington afin d'empêcher le gouvernement Trump de bloquer la construction d'un de ses parcs éoliens. L'administration américaine avait ... Lire la suite
-
par Claude Chendjou Les principales Bourses européennes, hormis Paris, ont terminé en hausse jeudi, tandis que Wall Street était également dans le vert, sur fond de poursuite de l'accalmie dans l'obligataire. À Paris, le CAC 40, plombé par Sanofi, a fini sur une ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer