 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 707,00
-0,27%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Gap va se lancer dans les produits de beauté et les accessoires
information fournie par Cercle Finance 04/09/2025 à 17:35

(Zonebourse.com) - Le groupe d'habillement Gap a annoncé jeudi qu'il allait se lancer dans les produits de beauté et qu'il étendrait son offre dans les accessoires afin de conforter le redressement de sa croissance qui se matérialise depuis quelques trimestres, des nouvelles qui étaient bien accueillies à la Bourse de New York.

Dans un communiqué, le distributeur basé à San Francisco explique que marché américain de la beauté et des soins est considérable et qu'il continue de croître, à tel point que sa taille devrait dépasser les 100 milliards de dollars en 2025.

Gap explique cependant vouloir adopter une approche progressive en proposant, à partir de cet automne, un tests sur des produits de beauté et de soins dans 150 magasins de son enseigne familiale Old Navy.

Certains points de vente bénéficieront même d'un espace dédié et d'un personnel spécialement dédié.

Si les résultats sont satisfaisants, l'entreprise envisage de développer son offre à compter de 2026, non seulement chez Old Navy mais aussi dans ses autres enseignes comme Gap et Banana Republic.

Côté accessoires, Gap rappelle déjà disposer d'une offre en la matière, mais manifeste l'intention de la renforcer en commercialisant davantage de produits afin de compléter ses gammes de vêtements et de mieux répondre aux habitudes de consommation de ses clients.

Suite à ces annonces, l'action gagnait 3,5% jeudi matin à Wall Street, ce qui lui permet d'afficher des gains de plus de 150% sur les 12 mois écoulés.

Valeurs associées

GAP
23,675 USD NYSE +4,92%
GAP
24,505 USD NYSE -0,18%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank