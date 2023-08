Gap : publication trimestrielle mitigée

(AOF) - Le distributeur de vêtements Gap a dévoilé des résultats trimestriels mitigés. Au deuxième trimestre, le groupe a fait état d'un bénéfice net de 117 millions de dollars, soit 32 cents par action, contre une perte nette de 49 millions de dollars et -13 cents un an plus tôt. Corrigé des éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 34 cents, bien supérieur au consensus de 9 cents. Le chiffre d'affaires a, lui, reculé de 8% à 3,55 milliards de dollars alors que le marché ciblait 3,58 milliards de dollars.

Les ventes en magasins ont baissé de 7% et celles en ligne de 11%.

Les revenus du groupe ont baissé de 6% à surface comparable, un indicateur clé du secteur.

" Les perspectives de l'entreprise tiennent compte de l'incertitude persistante quant à la consommation et à l'environnement macroéconomique ", souligné la société américaine.

Le propriétaire des marques Old Navy et Banana Republic anticipe des revenus en replis de 10% à 15%. Sur l'ensemble de l'exercice, Gap prévoit un repli de ses revenus d'environ 5% alors qu'il tablait auparavant sur un recul inférieur à 5%.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur de la distribution spécialisée

Les inquiétudes subsistent

D'après la Fédération du commerce spécialisé, Procos, en octobre 2022, l'activité a reculé de 1,5% sur un an. Néanmoins l'activité de la beauté-santé (+ 5,2 %) et de l'alimentaire spécialisé (+ 3,5 %) sont dynamiques par rapport à octobre 2021. La fréquentation des points de vente a été très impactée par les problématiques de carburant et une météo défavorable. Par rapport à octobre 2019, année pré-covid, la baisse de fréquentation est très forte (- 20,9 % en octobre). Les centres commerciaux et la périphérie sont plus impactés que les centres-villes avec un écart de quatre à cinq points.

Plusieurs motifs d'inquiétude existent pour l'avenir. Les acteurs subissent un effet ciseaux très important compte tenu de l'augmentation de leurs coûts d'exploitation alors que l'évolution de la demande est très incertaine. Très peu d'enseignes peuvent répercuter sur les prix de vente la hausse de leurs coûts. La fédération demande donc, entre autres, de limiter l'indexation de l'Indice des Loyers Commerciaux à + 3,5 % pour les loyers de toutes les entreprises en 2023. Elle invoque également une urgence absolue : plafonner le prix de l'énergie pour 2023 et rétroagir sur les contrats déjà signés pour éviter que le rythme de défaillances s'accélère.