Gap proposera des produits de beauté et de soins personnels cet automne

Gap GAP.N a déclaré jeudi qu'il se développerait dans le segment des produits de beauté et de soins personnels, y compris certains vendus sous la marque Old Navy, cet automne.