Gap : le fardeau douanier contre la relance des marques

douane (Crédits: Adobe Stock)

Le groupe de mode américain Gap évalue entre 250 et 300 millions de dollars le fardeau tarifaire. Son dirigeant assure avoir une stratégie pour en atténuer l'impact de plus de moitié.

Richard Dickson paye-t-il son honnêteté? Le président-directeur général de la marque de mode américaine Gap a reconnu, jeudi 29mai, en marge de la publication des comptes du premier trimestre de l'exercice 2025 (clos au 3mai), qu'en l'état actuel, la politique douanière de la Maison-Blanche pourrait lui coûter entre 250 et 300millions de dollars. Le marché, contrarié, est en passe de sanctionner lourdement l'action, qui avait opéré un rebond de près de 50% depuis «Liberation Day».

Rajeunissement

Certes, ce coût représente 26% du résultat opérationnel de2024, mais le dirigeant assure qu'il a une stratégie pour l'atténuer de plus de la moitié, et donc le ramener entre 100 et 150millions. Pour cela, Gap va diversifier ses approvisionnements, réduire son exposition à la Chine et acheter plus de coton aux Etats-Unis.

En faisant faire à Gap un grand écart boursier, les investisseurs oublient les efforts de Richard Dickson depuis son arrivée, à l'été2023, pour rajeunir et relancer le groupe.Les marques Old Navy et Gap (78% de l'activité) ont progressé de 3% et 5% sur la période février-avril. A 3,46milliards de dollars, les revenus trimestriels de Gap sont en ligne avec les attentes, et son bénéfice par action, à 51 cents, les surpasse même de 13%. Les objectifs annoncés en mars sont maintenus, soit viser 1% à 2% de croissance du chiffre d'affaires annuel et 8% à 10% du résultat opérationnel. Ces cibles ne tiennent pas compte des va-et-vient douaniers, mais ont le mérite de ne pas être abaissées ou retirées, contrairement à ceux d'American Eagle.

Le groupe est entre de bonnes mains pour poursuivre sa relance et se montrer agile face aux turbulences douanières. Nous sommes acheteurs avec un objectif de cours de 28 dollars.