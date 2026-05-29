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Gap et American Eagle en baisse, pénalisés par la faiblesse de la demande dans le secteur de l'habillement
information fournie par Reuters 29/05/2026 à 11:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 mai - ** Les actions de Gap GAP.N et d'American Eagle Outfitters AEO.N ont chuté respectivement de 16% et 10,7% avant l'ouverture du marché

** Jeudi, Gap a revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, tandis qu'AEO a maintenu ses prévisions de ventes comparables annuelles, ce qui n'a pas suffi à rassurer les investisseurs, la prudence des consommateurs américains continuant de peser sur la demande de vêtements

** Les deux entreprises ont subi des pressions dans certaines catégories de vêtements saisonniers pour femmes, qui continuent de peser sur leurs performances au cours du trimestre actuel

** Gap prévoit une hausse de 1% à 2% de son chiffre d'affaires pour l'exercice 2026, contre une prévision antérieure de 2% à 3%

** AEO s'attend à une contraction de sa marge brute pour le trimestre en cours, après avoir annoncé une hausse de 27% de ses stocks au premier trimestre

** Au moins huit courtiers ont abaissé leurs objectifs de cours pour l'action Gap à la suite de ces résultats, tandis que trois ont revu à la baisse leurs objectifs pour AEO – données compilées par LSEG

** Gap recule de 2,3%, tandis qu'AEO a chuté de 32% depuis le début de l'année

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