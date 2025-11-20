Gap dépasse les estimations de ventes et de bénéfices trimestriels grâce à une demande stimulée par le marketing

Gap GAP.N a dépassé les attentes de Wall Street pour ses ventes comparables et son bénéfice du troisième trimestre jeudi, aidé par une forte demande pour ses vêtements des marques Old Navy et Banana Republic.

Les actions de la société ont augmenté d'environ 5% dans les échanges prolongés.

Le fabricant de vêtements a misé sur des efforts tels que l'introduction de produits en édition limitée en collaboration avec Disney, "Stranger Things" de Netflix et "Wicked" d'Universal pour stimuler les ventes.

Des initiatives telles que "Better in Denim", avec le groupe de filles Katseye, et des campagnes comme "Feels Like Gap" et "Get Loose with Troye Sivan", ont aidé Gap à renforcer la pertinence de sa marque auprès des acheteurs de la génération Z.

Le mois dernier, Gap a annoncé le lancement d'une ligne de produits de beauté et de soins personnels abordables pour l'automne, dans le but de se diversifier au-delà de l'habillement.

L'entreprise a réitéré sa prévision d'un impact tarifaire sur sa marge d'exploitation annuelle compris entre 100 et 110 points de base.

Gap s'approvisionne en Chine pour moins de 10 % de ses marchandises en 2024. Le directeur général Richard Dickson a déclaré en mai que l'entreprise s'attendait à ce que la dépendance à l'égard de la Chine soit inférieure à 3 % à partir de 2025.

Au troisième trimestre, les ventes comparables ont augmenté de 5 %, dépassant les attentes d'une croissance de 3,26 %, selon les données compilées par LSEG.

Les ventes comparables d'Old Navy et de la marque éponyme Gap ont augmentérespectivement de 6 % et de 7 %, tandis que celles de Banana Republic ont progressé de 4 %.

Parallèlement, les ventes comparables d'Athleta, la marque de vêtements d'athlétisme de Gap, ont chuté de 11 %, marquant ainsi son quatrième trimestre consécutif de baisse. Athleta a réduit son assortiment pour se concentrer sur les articles les plus demandés, tels que les vêtements de sport pour femmes, afin de redresser l'activité.

"Athleta continue d'être le plus gros frein pour la société", a déclaré Sky Canaves, analyste chez eMarketer, ajoutant qu'il n'y a pas d'indications de progrès concrets à l'horizon malgré les projets de réinitialisation de la marque.

Le chiffre d'affaires trimestriel de Gap a augmenté de 3 % pour atteindre 3,94 milliards de dollars, dépassant de peu les attentes de 3,91 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté par action de 62 cents a dépassé les attentes de 59 cents.