Gap: BPA accru de 24% au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 30/05/2025 à 09:30









(CercleFinance.com) - Gap a dévoilé jeudi soir un BPA de 0,51 dollar au titre de son premier trimestre (clos début mai), contre 0,41 dollar un an auparavant, avec un profit opérationnel en croissance de 27% à 260 millions, soit une marge de 7,5%.



La chaine de vêtements a vu sa marge brute s'améliorer de 60 points de base à 41,8%, pour des ventes en croissance de 2% à 3,46 milliards de dollars, croissance tirée par les ventes en ligne (+6%) alors que celles en magasins ont stagné.



Pour l'exercice en cours, Gap anticipe des progressions de 8 à 10% pour son profit opérationnel et de 1 à 2% pour ses ventes, précisant toutefois que ces estimations ne tiennent pas compte de l'effet potentiel des droits de douane.



'Si ces tarifs (actuellement de 30% sur la plupart des importations de Chine et de 10% sur celles des autres pays) étaient maintenus, ceci pourrait se traduire par un coût brut supplémentaire de l'ordre de 250 à 300 millions de dollars', indique-t-il.





