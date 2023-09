Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gap: Banana Republic développe encore son offre maison information fournie par Cercle Finance • 06/09/2023 à 17:07









(CercleFinance.com) - Banana Republic, une filiale de Gap, a annoncé mercredi avoir étoffé sa gamme dans les produits de décoration pour la maison avec la présentation de nouveaux produits résolument tournés vers le haut de gamme.



La marque de vêtements, qui avait déjà lancé une ligne de linge de maison au printemps dernier, indique que sa collection baptisée 'BR Home' fait la part belle à des matériaux nobles comme le chêne, le marbre, le cachemire ou le coton bio.



Les prix s'échelonnent ainsi entre 150 dollars pour des vases à 195 dollars pour un set de draps, voire 1250-3450 dollars pour le mobilier de salle à manger ou 2650-4950 dollars pour ses canapés.



Banana Republic précise que ces produits seront disponibles sur un site Internet dédié, dans certain de ses points de vente d'ici à la fin du mois de septembre et dans deux boutiques éphémères ('pop-up') situées à New York et Los Angeles.





Valeurs associées GAP AMEX 0.00% GAP NYSE -1.66%