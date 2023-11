Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gap: baisse de 17% du BPA au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 17/11/2023 à 13:45









(CercleFinance.com) - Gap a publié jeudi soir un BPA ajusté de 0,59 dollar au titre de son troisième trimestre, contre 0,71 dollar un an auparavant, mais avec une marge opérationnelle ajustée de 6,8%, à comparer à 3,9% sur la même période de l'année dernière.



A 3,8 milliards de dollars, les revenus de la chaine de vêtements se sont inscrits en baisse de 7% en comparaison annuelle, en incluant l'impact négatif estimé à deux points de la cession de Gap China. En comparable, les ventes se sont tassées de 2%.



'Nous réaffirmons nos perspectives de revenus pour l'ensemble de l'année, qui équilibrent les progrès que nous constatons avec une vision prudente de l'environnement économique et de consommation dans lequel nous opérons', affirme sa CFO Katrina O'Connell.



Pour rappel, Gap estime que ses revenus de l'exercice en cours, y compris la 53e semaine, pourraient connaitre une baisse dans le milieu de la plage à un chiffre par rapport aux 15,6 milliards de dollars de l'année dernière.





