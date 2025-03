GameStop va lever 1,3 milliard de dollars pour acheter des bitcoins

AOF - EN SAVOIR PLUS

GameStop prend exemple sur Strategy (ex MicroStrategy), un ancien éditeur de logiciels, dont la principale activité consiste désormais à acheter du bitcoin.

(AOF) - GameStop a annoncé son intention de lever 1,3 milliard de dollars via des obligations convertibles de 5 ans d'échéance et proposant un coupon nul. Le distributeur de jeux vidéo américain prévoit d'utiliser le produit net de l'offre à des fins générales, y compris l'acquisition de bitcoin s d'une manière compatible avec sa politique d'investissement. Le groupe avait annoncé mercredi soir qu'il allait ajouter le bitcoin comme actif de réserve de trésorerie.

