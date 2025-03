GameStop va acheter du bitcoin, le marché apprécie

(AOF) - Le distributeur de jeux vidéo américain GameStop est attendu en forte hausse après avoir annoncé qu’il allait ajouter le bitcoin comme actif de réserve de trésorerie en parallèle à la publication de ses comptes du quatrième trimestre. Sur cette période, il a généré un bénéfice net de 131,3 millions de dollars, soit 29 cents par action, contre un profit de 63,1 millions de dollars, soit 21 cents par titre, un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le résultat par titre est ressorti à 30 cents.

Les revenus sont tombés à 1,283 milliard de dollars contre 1,794 milliard de dollars, un an plus tôt. La trésorerie, les équivalents de trésorerie et les titres négociables devraient atteindre 4,775 milliards de dollars à la fin du trimestre.

