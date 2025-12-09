 Aller au contenu principal
GameStop stable avant la publication de ses résultats trimestriels, en prévision d'une forte croissance de son chiffre d'affaires
information fournie par Reuters 09/12/2025 à 20:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 décembre - ** Les actions de GameStop GME.N sont restées stables à 23,35 dollars mardi, avant la publication de ses résultats trimestriels prévue après la clôture des marchés

** Wall Street s'attend à ce que GME enregistre une hausse de 15 % de son chiffre d'affaires, à 987,28 millions de dollars, et à ce que ses bénéfices soient plus que doublés, à 20 cents, selon les données de LSEG

** Le bénéfice par action de GME a répondu aux attentes six fois au cours des huit derniers trimestres, mais son chiffre d'affaires a manqué les estimations sept fois au cours de la même période, selon LSEG

** GME a été un jour l'un des chouchous du mouvement des "meme stocks" conduit par les investisseurs de détail, bien que cette exubérance se soit quelque peu estompée ces dernières années

** GME est en baisse de plus de 25 % depuis le début de l'année, contre une hausse de plus de 22 % pour l'indice composite NASDAQ .IXIC

