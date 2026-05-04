GameStop propose de racheter eBay pour environ 56 milliards de dollars

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* GameStop propose de racheter eBay à 125 dollars par action, dans le cadre d'une offre en numéraire et en actions

* L'offre représente une prime de 20% par rapport au cours de clôture d'eBay vendredi

* Cohen pourrait lancer une bataille pour le contrôle de l'entreprise si le conseil d'administration d'eBay rejette l'offre, selon le WSJ

(Mise à jour du titre et du corps de l'article suite à un changement de source)

GameStop GME.N a déclaré dimanche avoir proposé de racheter toutes les actions ordinaires d'eBay Inc

EBAY.O pour environ 56 milliards de dollars.

Le directeur général Ryan Cohen, principal investisseur de GameStop, a déclaré que le prix de l'offre s'élevait à 125 dollars par action, répartis à parts égales entre espèces et actions. Par rapport au cours de clôture d'eBay vendredi, cette offre représente une prime d'environ 20%.

L'offre non sollicitée de GameStop visant à racheter la place de marché en ligne américaine a été rapportée pour la première fois par le Wall Street Journal, qui cite un entretien avec M. Cohen.

M. Cohen a déclaré au Journal que le regroupement d'eBay et de GameStop sous un même toit créerait d'énormes opportunités d'améliorer les bénéfices et de réduire les coûts. "Cela pourrait constituer un concurrent légitime pour Amazon", a déclaré M. Cohen à propos d'eBay lors de l'interview. AMZN.O

Il s'est dit prêt à mener une bataille pour le contrôle de l'entreprise et à présenter l'offre directement aux actionnaires si le conseil d'administration d'eBay ne se montrait pas réceptif à la proposition, a rapporté le Journal.

"eBay devrait valoir – et vaudra – beaucoup plus d’argent", a déclaré M. Cohen lors de l’interview. "Je pense transformer eBay en une entreprise valant des centaines de milliards de dollars."

Une éventuelle transaction bouleverserait les codes habituels des fusions-acquisitions, car il est rare qu’une entreprise cible une autre près de quatre fois plus grande qu’elle. De telles transactions reposent généralement sur un endettement important, une émission d’actions, ou les deux – en misant sur les bénéfices futurs de la société fusionnée pour justifier le coût.

M. Cohen a déclaré avoir obtenu des engagements financiers, notamment une lettre d’engagement pour un emprunt d’environ 20 milliards de dollars auprès de la TD Bank TD.TO , et pourrait solliciter le soutien d’investisseurs externes, notamment des fonds souverains du Moyen-Orient, pour financer l’opération, selon l’article du WSJ.

Cette proposition intervient alors que GameStop est confrontée aux bouleversements liés à la transition vers le commerce en ligne et les achats numériques, loin de ses racines dans le commerce de détail traditionnel. La société a annoncé le mois dernier une baisse de 14% de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre.

En revanche, eBay affiche une dynamique opérationnelle et a prévu la semaine dernière un chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre supérieur aux estimations de Wall Street , misant sur les annonces d'objets de collection et d'accessoires automobiles ainsi que sur les enchères en direct sur sa plateforme.

M. Cohen a déclaré au WSJ que les magasins GameStop pourraient servir de points de collecte et d'authentification pour les articles vendus par les vendeurs eBay, et a ajouté qu'il estimait qu'eBay devrait s'investir davantage dans le commerce en direct, où les marques vendent directement aux acheteurs via des flux vidéo en temps réel.

M. Cohen a déclaré qu'à l'issue de la fusion, il occuperait le poste de directeur général de la société issue de la fusion.

GameStop affiche une valeur de marché de près de 12 milliards de dollars, tandis qu'eBay a une capitalisation boursière d'environ 46 milliards de dollars, selon les calculs de Reuters basés sur leur dernier cours de clôture.

TD Bank et eBay n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.