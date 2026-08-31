GameStop prévoit une baisse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre

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GameStop GME.N a annoncé lundi qu’elle s’attend à une baisse de son chiffre d’affaires net au deuxième trimestre en raison des fermetures de magasins prévues et de la cession de ses activités en France.

La société a indiqué qu'elle s'attend à ce que son chiffre d'affaires net se situe entre 780 et 800 millions de dollars, contre 972,2 millions de dollars au deuxième trimestre de l'année précédente.