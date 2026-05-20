GameStop porte sa participation dans eBay à plus de 6 %

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Complète les informations sur la proposition de rachat) par Svea Herbst-Bayliss et Harshita Mary Varghese

GameStop GME.N a augmenté sa participation dans eBay EBAY.O , la faisant passer d'environ 5 % à environ 6,6 %, selon un document réglementaire, ce qui constitue la dernière étape en date dans la tentative du distributeur de jeux vidéo de racheter le géant du commerce électronique.

« Ensemble, les 25 000 actions ordinaires détenues directement et les actions ordinaires sous-jacentes aux paires put/call représentent environ 6,55 % des actions ordinaires en circulation », indique le document déposé par GameStop auprès de la Commission américaine des opérations boursières (SEC).

Au début du mois, Ryan Cohen, directeur général de GameStop, a surpris Wall Street en lançant une offre non sollicitée visant à racheter eBay pour environ 56 milliards de dollars. eBay, dont la taille est environ cinq fois supérieure à celle de GameStop, a rejeté l'offre, qualifiant la proposition de « ni crédible ni attrayante ». Déçu mais pas découragé, M. Cohen a déclaré lors d’interviews qu’il maintenait son projet d’essayer de racheter la société et qu’il présenterait l’offre directement aux actionnaires d’eBay si nécessaire.

En augmentant sa participation, il pourrait préparer le terrain pour envisager d'autres options, comme la convocation d'une assemblée extraordinaire, ont estimé les analystes.

Un représentant de M. Cohen n'a fait aucun commentaire au-delà du document réglementaire.

Les actions d'eBay ont bondi de 35 % cette année, la société ayant annoncé de solides résultats pour le premier trimestre, grâce notamment à un recentrage sur des catégories à forte croissance telles que les objets de collection. Depuis que Jamie Iannone a pris la direction d'eBay en 2020, après que d'autres investisseurs activistes eurent contraint son prédécesseur à démissionner, le titre eBay a grimpé de plus de 201 %.

L'action GameStop a progressé d'environ 9 % cette année, mais a chuté de 65 % depuis que M. Cohen a pris la présidence en 2021.