GameStop : les revenus sont plus faibles que prévu

(AOF) - Le distributeur de jeux vidéo américain GameStop est attendu dans le rouge à Wall Street en raison de revenus décevants. Au troisième trimestre, il a enregistré une perte de 3,1 millions de dollars, soit -1 cent par action, contre une perte de 94,7 millions de dollars, représentant 31 cents par action, un an plus tôt. Les analystes anticipaient en moyenne une perte de 9 cents par action. Les ventes ont décliné à 1,078 milliard de dollars, contre 1,186 milliard de dollars environ sur la période comparable de l'an dernier. Wall Street visait 1,18 milliard de dollars.

La trésorerie, les équivalents de trésorerie et les titres négociables s'élevaient à 1,21 milliard de dollars à la fin du trimestre.

Un marché français en léger recul en 2022

Le marché français du jeu vidéo a reculé de 1,6 % en 2022. Il revient à son niveau de 2020 après des résultats records en 2021. D'après le SELL, syndicat du secteur, le segment des consoles constitue 46 % du chiffre d'affaires de l'industrie. Il s'est replié de 6,6% pour s'établir à près de 2,6 milliards d'euros. Cette évolution s'explique par les problèmes d'approvisionnement de consoles de dernière génération. Le chiffre d'affaires du jeu vidéo sur ordinateur, en incluant les machines, les accessoires et les jeux, a, lui, progressé de 5,8 %, pour atteindre 1,5 milliard d'euros. Celui du jeu mobile a stagné à 1,4 milliard d'euros. FIFA 23, de l'éditeur américain Electronic Arts, qui s'est écoulé à plus de 1,7 million d'exemplaires, a été de loin le plus vendu en France en 2022.