GameStop fait une offre de rachat pour eBay d'environ $56 mds

(Actualisé avec réaction d'eBay, détails, analystes)

GameStop GME.N a annoncé dimanche avoir proposé de racheter toutes les actions ordinaires d'eBay Inc EBAY.O pour environ 56 milliards de dollars, le directeur général du distributeur de jeux vidéos déclarant au Wall Street Journal que cette opération permettrait de créer un "concurrent légitime" d'Amazon.

Cette offre fixe à 125 dollars le prix de l'action eBay, soit un montant supérieur d'environ 20% à sa clôture vendredi.

Dans une lettre envoyée au conseil d'administration d'eBay, le directeur général de GameStop a indiqué que le groupe avait accumulé une participation de 5% dans le site de vente en ligne.

Ryan Cohen a déclaré au Wall Street Journal que réunir eBay et GameStop sous le même toit permettrait d'assurer d'importantes opportunités de revenus et de réduction des coûts.

La nouvelle entité "pourrait devenir un concurrent légitime d'Amazon", a-t-il ajouté dans un entretien au journal.

Dans les échanges avant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action eBay bondissait de 10%, mais restait bien en deçà du prix proposé par GameStop.

Les quelque 1.600 boutiques dont GameStop dispose aux Etats-Unis permettrait à eBay de disposer d'un réseau national pour répondre aux commandes et effectuer également du commerce physique, a dit Ryan Cohen dans la lettre envoyée au conseil d'administration d'eBay.

Le directeur général a déclaré qu'il était prêt à présenter l'offre directement aux actionnaires d'eBay et à mener une bataille pour le contrôle de l'entreprise si le conseil d'administration du site de vente en ligne s'y opposait.

eBay a déclaré lundi qu'il examinait l'offre, notamment la capacité de GameStop à présenter une "proposition ferme et exécutoire".

Le groupe a déclaré n'avoir eu aucune discussion préalable avec GameStop avant de recevoir la proposition, et a recommandé à ses actionnaires de ne prendre aucune mesure pour le moment.

D'IMPORTANTS DÉFIS FINANCIERS

GameStop est évalué à près de 12 milliards de dollars, tandis qu'eBay a une valeur de marché évaluée à environ 46 milliards de dollars.

La transaction proposée pourrait chambouler l'approche des fusions-acquisitions, alors qu'il est rare qu'une entreprise jette son dévolu sur un groupe à la taille près de quatre fois supérieure.

Les analystes de Bernstein ont souligné d'importants défis financiers pour l'opération, compte tenu du bilan plus modeste de GameStop et de l'ampleur de la dette et des fonds propres qui seraient nécessaires pour racheter eBay.

Le courtier a déclaré qu'il serait "encore plus surpris si cette opération aboutissait".

Ryan Cohen dit avoir les soutiens financiers pour réaliser l'opération, dont une lettre d'engagement de TD Bank TD.TO portant sur environ 20 milliards de dettes. Selon le Wall Street Journal, le directeur général de GameStop pourrait solliciter également des investisseurs externes, comme des fonds souverains du Moyen-Orient, pour financer l'acquisition d'eBay.

Il a exprimé également son intention de diriger le groupe qui serait issu de cette fusion.

(Mihika Sharma et Chandni Shah à Bangalore; version française Jean Terzian et Etienne Breban, édité par Sophie Louet)