Gamestop : du rouge en vue

(AOF) - Le distributeur de jeux vidéo américain GameStop a dévoilé un profit et annoncé sa volonté d'émettre jusqu'à 20 millions d'actions. Au deuxième trimestre, le groupe a généré un profit de 14,8 millions de dollars, soit 4 cents par action, contre une perte nette de 2,8 millions de dollars, soit 1 cent par titre, un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le résultat par titre est ressorti à 1 cent. Les revenus sont tombés à 798 millions de dollars contre 1,164 milliard de dollars, un an plus tôt.

Le lancement par Amazon de son offre de « cloud gaming » en France souligne la diversité des approches sur ce segment de marché.

Si ce créneau ne représente aujourd'hui que 1% à 4% du marché total des jeux vidéo, son activité devrait être multipliée par 3 ou 4 dans les trois années à venir. Misant sur ce secteur, Amazon a déployé son service associé en France, après avoir visé les Etats-Unis, le Canada, l'Allemagne et le Royaume-Uni. De façon à rendre plus attractive son offre Prime, au cœur de son modèle économique, Amazon rendra ce service, nommé " Luna ", accessible aux abonnés. Toutefois le manque de profondeur du catalogue pourrait pénaliser le développement de cette offre. Cela a été le cas pour Google, qui s'est désengagé de ce créneau l'an passé, après trois ans d'exploitation.