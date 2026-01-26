GameStop bondit à son plus haut depuis plus de trois mois, le 'Big Short' Burry révèle ses achats

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 janvier - ** Les actions du distributeur de jeux vidéo GameStop GME.N ont bondi jusqu'à 8,75 % pour atteindre 25 $, leur niveau le plus élevé depuis le début du mois d'octobre

** Michael Burry, 'Big-Short', déclare: "Je possède GME. J'ai effectué des achats récemment ", ajoutant qu'il voit une baisse limitée de l'action, qui se négocie à environ 1 fois la valeur comptable tangible

** Au début du mois de janvier, la société a dévoilé un plan de rémunération basé sur la performance pour le directeur général Ryan Cohen, lui donnant notamment la possibilité d'acheter plus de 171,5 millions d'actions, en cas d'approbation

** Par la suite, Cohen a acheté un total de 1 million d'actions

** Burry compare la stratégie de Cohen à celle du Berkshire Hathaway BRKa.N de Warren Buffet en tant que holding

** Cohen attend la bonne opportunité car GME a une valeur de marché de 10 milliards de dollars, 7,8 milliards de dollars de liquidités et 4,2 milliards de dollars de dette convertible à 0 %, selon Burry

** 16,03 % des actions flottantes de GME sont vendues à découvert, ce qui représente environ 1,5 milliard de dollars, selon la société d'analyse financière Ortex

** Burry dit qu'il ne compte pas sur un rallye de *short squeeze* pour réaliser une valeur à long terme

** La société n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters

** L'action est en hausse de 22 % cette année et a été la préférée des investisseurs particuliers