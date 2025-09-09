GameStop annonce une hausse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

GameStop GME.N a fait état d'une hausse de près de 22 % de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre mardi, les efforts du distributeur de jeux vidéo pour relancer ses activités en difficulté commençant à porter leurs fruits, ce qui a fait grimper ses actions d'environ 3 % dans les échanges prolongés.

Le chiffre d'affaires de la société est passé à 972,2 millions de dollars au cours de la période, contre 798,3 millions de dollars il y a un an.

Autrefois force dominante du commerce de détail physique, GameStop a vu sa part de marché s'éroder au fil des ans en raison de la lenteur du passage aux achats numériques, alors que les géants du commerce électronique tels qu'Amazon sont devenus des destinations de choix pour les jeux et les marchandises en général.

Néanmoins, le secteur des objets de collection de l'entreprise a fait preuve de résilience, avec un chiffre d'affaires en hausse de 63 % au deuxième trimestre, grâce à une stratégie de merchandising solide axée sur la culture pop qui a attiré une base de consommateurs diversifiée.