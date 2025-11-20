Games Workshop annonce bénéfices et dividendes en hausse et s'envole à Londres

( AFP / SAUL LOEB )

La société britannique Games Workshop, connue pour ses célèbres figurines Warhammer, s'envole de plus de 10% à la Bourse de Londres jeudi après avoir annoncé une hausse des dividendes et une prévision d'augmentation de plus de 6% de son bénéfice avant impôts semestriel.

"Le bénéfice avant impôt du groupe est estimé à au moins 135 millions de livres" (153 millions d'euros) pour les six premiers mois de son exercice décalé, qui s'achèveront le 30 novembre, annonce l'entreprise dans un communiqué.

Games Workshop, entré en décembre 2024 sur l'indice vedette FTSE 100 de la Bourse de Londres, ajoute dans un communiqué séparé qu'un nouveau dividende, annoncé jeudi, "porte le total des dividendes" pour son exercice décalé 2025-2026 "à 3,25 livres par action".

Ces annonces ont fait s'envoler le cours de l'entreprise sur la place britannique, de 10,58% à 17.793 pence un peu avant 08H40 GMT.

Détentrice du célèbre univers Warhammer, décliné en figurines "fantasy" et jeux de plateau vendus dans le monde entier, l'entreprise est portée par sa rentabilité et un potentiel colossal, qui l'ont propulsée dans le club des entreprises les plus capitalisées du Royaume-Uni.

Le groupe avait publié pendant l'été un bénéfice net part du groupe en hausse de 30% à 196,1 millions de livres (222 millions d'euros) pour son exercice annuel décalé, signalant une année "record".

Les revenus issus de l'exploitation de ses licences avaient aussi dopé son résultat annuel, bondissant de presque 70% par rapport à l'année précédente.

L'entreprise dit prévoir jeudi une hausse de son chiffre d'affaires de 15% sur ses activités principales au premier semestre de son exercice mais prévient que les revenus de ses licences seront presque divisés par deux sur la période, pour laquelle il publiera ses résultats complets le 13 janvier.

Le groupe avait prévenu l'été dernier que les droits de douane américains "pourraient avoir un impact" sur le résultat "d'environ 12 millions de livres" pour l'exercice en cours, qu'il prévoyait d'atténuer "grâce à des gains d'efficacité".

Fondé en 1975 par trois passionnés, Games Workshop continue aujourd'hui de concevoir ses figurines à son siège de Nottingham, dans le centre de l'Angleterre.