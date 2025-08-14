GAMCO poursuit Redstone pour avoir prétendument lésé les investisseurs de Paramount dans l'affaire Skydance

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fonds d'investissement de l'investisseur milliardaire Mario Gabelli a déposé un recours collectif au nom des actionnaires de Paramount Global, alléguant que l'actionnaire majoritaire de la société, Shari Redstone, a bénéficié d'avantages injustes à leurs dépens dans le cadre de la fusion de 8,4 milliards de dollars avec Skydance Media, selon un communiqué de la société de Mario Gabelli.

Gabelli Value 25 Fund et ses affiliés allèguent que le véhicule d'investissement de Redstone, National Amusements (NAI), a reçu 60 dollars pour chacune de ses actions Paramount de classe A, alors que les actionnaires publics n'ont reçu que 23 dollars, selon un communiqué de GAMCO Investors de Gabelli.

L'action en justice cite comme défendeurs National Amusements, qui est maintenant connue sous le nom de Harbor Lights Entertainment, les membres du conseil d'administration de Paramount Global, Redstone et Skydance.

Un représentant de Redstone s'est refusé à tout commentaire, et Skydance n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire sur l'action en justice, qui a été déposée sous scellés mercredi devant la Cour de chancellerie du Delaware.

GAMCO a déclaré qu'elle avait l'obligation de poursuivre l'action en justice au nom de ses clients. "GAMCO a exprimé ses préoccupations dès le début du processus et a demandé au minimum plus de transparence concernant ce que NAI recevait pour ses actions à droit de vote identique de Paramount", a déclaré Christopher Marangi, co-CIO, Value, de GAMCO Investors. Selon lui, GAMCO a été contraint de racheter ses actions en espèces.

L'accord de longue haleine avec Skydance a été conclu le 7 août, donnant naissance à Paramount Skydance Corp PSKY.O . La fusion associe le vaste réseau de distribution mondial de Paramount et sa précieuse bibliothèque de films et de programmes télévisés aux capacités de production et de technologie de Skydance.

GAMCO figurait dans la circulaire de sollicitation de procurations de Paramount pour 2025 en tant que deuxième actionnaire, avec 11,7 % des actions de classe A de la société.

M. Marangi a déclaré que Paramount avait ignoré les préoccupations de GAMCO et n'avait pas soumis l'opération au vote des investisseurs minoritaires, comme il était d'usage, selon lui.