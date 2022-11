GAM recrute une responsable des relations consultants monde

(NEWSManagers.com) - GAM Investments vient d’annoncer sur LinkedIn la nomination d’Anna Sperotto en tant que responsable des relations consultants monde à partir du 31 octobre. Basée à Londres, elle sera chargée du développement des relations avec les consultants en investissement. Selon la société de gestion alternative, les consultants joueront un rôle clé dans l’avenir du développement de l’industrie de la gestion d’investissement.

Anna Sperotto évoluait précédemment chez Colchester Global Investors Limited en tant que directrice de la distribution au Moyen-Orient et en Afrique. Elle a aussi travaillé chez Franklin Templeton à Dubai en qualité de directrice des services clients institutionnels de 2013 à 2019 et à Londres de 2010 et 2013. Elle a été responsable des relations institutionnelles en Europe de l’Est et centrale, au Moyen-Orient et en Afrique. Anna Sperotto a aussi travaillé comme responsable associée des relations clients chez HSBC Investments de 2005 et 2008. Elle a démarré sa carrière comme gérante assistante obligataire chez Insight Investment à Londres.