GAM recrute un ex-Amundi à la tête de sa distribution au Royaume-Uni

GAM Investments vient de recruter Steven Williams en tant que responsable de la distribution au Royaume-Uni et dans les Îles anglo-normandes. L’intéressé vient d’Amundi Asset Management, où il a piloté les ventes des fonds actifs au Royaume-Uni pendant cinq ans et demi. Avant cette expérience, Steven Williams a aussi été responsable des ventes de fonds au Royaume-Uni et au Moyen-Orient chez Alquity Investment Management.

Dans ses nouvelles fonctions, Steven Williams sera chargé de gérer les relations avec les principaux clients de GAM et de diriger l'équipe de vente dont il hérite. Il sera également le fer de lance des efforts stratégiques visant à présenter à de nouveaux clients les capacités d’investissement de GAM. Il est rattaché à Rossen Djounov, responsable mondial des solutions clients.

Laurence Marchal