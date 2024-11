GAM précise les modalités de son augmentation de capital

La société de gestion suisse GAM Holding a annoncé ce lundi 28 octobre les termes et conditions de son projet d’augmentation de capital dévoilé en août dernier. Rock Investment, une société du groupe de l’actionnaire principal de GAM, NJJ Holding, a accepté de fournir un engagement de garantie pour l’offre d’un montant maximum de 100 millions de francs suisses et de souscrire ainsi à l’intégralité de l’offre.

Le 25 octobre 2024, le conseil d’administration de GAM a décidé d'émettre, dans le cadre de l’offre, 904.464.247 nouvelles actions nominatives entièrement libérées d’une valeur nominale de 0,05 franc suisse chacune sur la base de l’augmentation de capital ordinaire approuvée par les actionnaires du gestionnaire suisse lors de l’assemblée générale annuelle du 15 mai 2024. Le prix par action offerte a été fixé à 0,11 franc, ce qui correspond à un produit net attendu d’environ 98,2 millions de francs (après déduction du droit de timbre d'émission fédéral suisse de 1?%, des commissions estimées et des autres dépenses liées à l’offre).

GAM prévoit d’utiliser le produit de l’offre principalement pour rembourser la dette financière existante.

Dans le cadre de l’offre, les actionnaires éligibles se verront attribuer un droit de souscription pour chaque action nominative détenue après la clôture de la Bourse le 29 octobre 2024. Huit droits permettent à leur détenteur d’acquérir 45 actions offertes contre paiement du prix de l’offre.

Période de souscription

La période de souscription, durant laquelle les actionnaires existants peuvent exercer les droits qui leur ont été attribués, commence le 30 octobre 2024 et se termine le 13 novembre 2024, à 12h00 CET. Les droits qui ne sont pas valablement exercés pendant la période d’exercice des droits expireront et deviendront nuls et non avenus sans compensation. Le nombre final d’actions offertes pour lesquelles des droits ont été valablement exercés sera annoncé le ou vers le 13 novembre 2024, après la clôture des négociations à la SIX Swiss Exchange.

Les actions offertes pour lesquelles les droits n’ont pas été valablement exercés pendant la période d’exercice des droits seront souscrites et achetées par Rock pour un montant total allant jusqu'à 100 millions de francs suisses.

Le premier jour de négociation des actions offertes nouvellement émises devrait être le 15 novembre 2024. À l’issue de l’offre, le capital-actions émis et nominatif de GAM devrait se composer de 1.064.146.778 actions nominatives entièrement libérées d’une valeur nominale de 0,05 franc.