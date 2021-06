GAM ouvre un bureau à Singapour

(NEWSManagers.com) -

GAM Investments ouvre un bureau à Singapour et recrute Terence Bong pour le diriger.

Ce nouveau bureau vient s' ajouter à ceux de Hong Kong, Tokyo et Sydney dont la société de gestion suisse dispose déjà dans la région Asie-Pacifique.

Terence Bong arrive en provenance de Templeton Asset Management, où il était responsable de la distribution auprès des banques privées, conseillers financiers indépendants, compagnies d' assurance et banques de détail à Singapour, en Thaïlande et aux Philippines. Il a aussi travaillé pour Nikko Asset Management, Schroder Investment Management, Aviva et Citibank Singapour.

Chez GAM, il sera responsable du développement commercial et des relations avec les clients à Singapour et dans la région de l' Asie du Sud-Est. Il sera rattaché à Rossen Djounov, responsable de la région Asie-Pacifique.

" La création d'une structure locale à Singapour associée à la nomination de Terence, représente une étape stratégique importante pour la société. Nous comptons développer nos activités en Asie, notamment en répondant à la demande croissante des clients pour des solutions durables dans la région " , commente Peter Sanderson, directeur général de GAM.