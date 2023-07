GAM : offre d'achat partielle sur 28 millions d'actions

(AOF) - NewGAMe SA, qui fait partie du groupe d'investisseurs (Groupe) composé de NewGAMe et Bruellan, qui contrôle environ 9,6 % du capital social émis de GAM Holding AG, annonce une offre d'achat en numéraire jusqu'à 28 millions d'actions GAM (environ 17,5% du capital émis de GAM) au prix de 0,55 franc suisse par action. Le prospectus d'offre doit être publié le ou vers le 17 août 2023. NewGAMe souligne que le prix de l'offre présente une prime de 31,9 % par rapport au cours de clôture de l'action GAM le 17 juillet 2023.

Compte tenu d'un cours de clôture de l'action Liontrust de 6,43 livres le 17 juillet 2023 et d'un taux de change livre/francs suisse de 1,1251, le prix de l'offre annoncé représente en outre une prime de 29,1 % par rapport à la valeur au 17 juillet 2023 de l'offre faite par Liontrust Asset Management PLC. L'offre annoncée de NewGAMe serait payée en espèces tandis que Liontrust offre 0,0589 de ses propres actions pour chaque action GAM jusqu'au 25 juillet 2023.

Le Groupe considère que l'offre de Liontrust non seulement sous-évalue grossièrement GAM mais est également soumise à des contingences d'exécution, ce qui la rend très peu attractive. Le Groupe estime que GAM peut être restructurée avec succès et renouer avec la rentabilité. Elle encourage donc les actionnaires à ne pas apporter leurs actions GAM à l'offre de Liontrust et à soutenir la restructuration de GAM. Conscient des risques d'exécution de la restructuration envisagée, le Groupe offre néanmoins aux actionnaires de GAM qui souhaitent quitter la société la possibilité de réaliser une partie de leur investissement à des conditions attractives.