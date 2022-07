GAM nomme un directeur commercial pour les pays nordiques

(NEWSManagers.com) - Le gérant suisse GAM vient de recruter Magnus Jahnke comme directeur commercial pour les pays nordiques. Il arrive de Jupiter Asset Management, chez qui il occupait un poste équivalent depuis six ans. Par le passé, il a travaillé chez Lancelot AM comme sélectionneur de fonds, et Nordea IM, tant dans la sélection de fonds que des fonctions commerciales.