GAM : NewGame demande l’imposition d’une date limite pour l’offre de Liontrust

- Le groupe d’investisseurs appelé NewGame et qui comprend l’homme d’affaires Xavier Niel, demande à la TOB, la Commission suisse des OPA (offre publiques d’achat) d’imposer une date limite à l’offre en cours de Liontrust sur la société de gestion suisse GAM Holdings. Cette offre a déjà été repoussée deux fois ( du 25 au 28 juillet puis jusqu’au 4 août).NewGame écrit ainsi que selon les règles de la TOB, la prolongation d’une période d’offre après la publication des résultats de la cible exige que la période d’offre soit prolongée de 10 jours après la publication des résultats. Cela signifie que Liontrust est susceptible de prolonger la période d’offre une troisième fois, probablement jusqu’au 17 aoûtLiontrust a également avancé la date de l’assemblé générale extraordinaire ( AGE) du 25 au 18 août. Or, l’AGE a été demandée par NewGAMe (en tant que deuxième actionnaire de GAM) afin de révoquer le conseil d’administration actuel de GAM et de nommer un nouveau conseil pour mettre en œuvre un plan de redressement.POur NewGame «les multiples prolongations de l’offre de Liontrust signifient que les actionnaires ne connaîtront probablement pas le niveau de soutien que Liontrust a reçu avant de voter à l’assemblée générale extraordinaire de GAM». Ils estiment que cela empêche une égalité de traitement lors de l’AGE. En conséquence, NewGAMe a demandé à la TOB d’imposer une dernière prolongation jusqu’au 11 août pour l’offre de Liontrust sur GAM.

Réjane Reibaud