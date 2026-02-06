 Aller au contenu principal
GAM embauche un directeur clients pour l’Italie
information fournie par Agefi Asset Management 06/02/2026 à 08:00

GAM Investments vient de recruter Alessandro Arrighi en tant que directeur clients en Italie, à compter de février 2026.

Alessandro Arrighi connaît bien GAM puisqu’il a déjà travaillé au sein de la société de gestion suisse en tant que responsable des distributeurs retail de l’Italie, entre 2020 et 2023. Il occupe désormais un rôle plus large. Dernièrement, il était managing director des ventes institutionnelles pour l’Italie chez Edmond de Rothschild Asset Management (depuis 2023).

Alessandro Arrighi a aussi été responsable de l’Italie pour La Financière de l’Echiquier (2018-2020), responsable du développement d’Ethenea (2012-2018) et responsable adjoint de l’Italie de Carmignac (2007-2012).

« Cette nomination souligne l’importance stratégique du marché italien pour GAM et met en évidence l’engagement du groupe à investir dans ce marché et à se concentrer sur la croissance », a commenté Tim Rainsford, directeur de la distribution et des produits du groupe GAM.

GAM continue ainsi de compléter son maillage européen, suite à son repositionnement depuis sa prise de contrôle par NJJ (holding de Xavier Niel) en 2023. En France, la société a recruté Karim Karmoun pour développer l’activité.

