Galp dans le rouge sur une dégradation de broker
information fournie par Zonebourse 12/12/2025 à 15:03
"De notre point de vue, Mopane semble n'avoir que de la valeur d'option à plus long terme, après cette transaction", estime le broker, qui pense toutefois que la marge de raffinage à court terme offre un soutien aux bénéfices du 4e trimestre 2025.
Valeurs associées
|14,105 EUR
|Euronext Lisbonne
|-2,15%
A lire aussi
-
L'ex-président irakien Barham Saleh, une personnalité kurde, a été nommé à la tête du HCR, l'agence de l'ONU pour les réfugiés, a indiqué vendredi à l'AFP une source onusienne souhaitant garder l'anonymat. Il va succéder en janvier à l'Italien Filippo Grandi, qui ... Lire la suite
-
Dans un rugissement de moteur assourdissant, des véhicules tout-terrain partent à l'assaut des dunes ocres du désert de Kandahar, dans le sud de l'Afghanistan. Ce bastion historique des talibans accueille chaque week-end un rassemblement de 4x4 attirant une foule ... Lire la suite
-
L'Allemagne accuse la Russie d'une cyberattaque contre la sécurité aérienne et d'ingérence électorale
L’Allemagne a attribué vendredi à la Russie une "attaque informatique" visant son système de contrôle du trafic aérien ainsi qu'une "campagne" de déstabilisation durant les dernières législatives allemandes, et convoqué l'ambassadeur russe à Berlin pour ces accusations. ... Lire la suite
-
Des véhicules tout-terrain partent à l'assaut des dunes ocres du désert de Kandahar, dans le sud de l'Afghanistan. Ce bastion historique des talibans accueille chaque week-end un rassemblement de 4x4 attirant une foule de passionnés.
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer