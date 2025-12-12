 Aller au contenu principal
Galp dans le rouge sur une dégradation de broker
information fournie par Zonebourse 12/12/2025 à 15:03

L'action Galp recule de près de 2% à Lisbonne affectée par une dégradation de conseil chez Jefferies à "conserver", avec un objectif de cours abaissé de 29% à 15 euros, après l'échange d'actifs namibiens avec TotalEnergies.

"De notre point de vue, Mopane semble n'avoir que de la valeur d'option à plus long terme, après cette transaction", estime le broker, qui pense toutefois que la marge de raffinage à court terme offre un soutien aux bénéfices du 4e trimestre 2025.

Valeurs associées

GALP ENERGIA -B-
14,105 EUR Euronext Lisbonne -2,15%
