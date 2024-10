Galilee Asset Management : lancement d’un partenariat stratégique avec RockFi

(AOF) - Galilee Asset Management s’allie avec RockFi pour lancer une nouvelle offre de gestion sous mandat à destination des clients de RockFi sur les comptes-titres, PEA, l’assurance-vie et les contrats de capitalisation, en s’appuyant notamment sur les mandats 100% ETF que Galilee AM développe avec BlackRock.

L'objectif commun de Galilee AM et RockFi est d'apporter à leurs clients un service de gestion de portefeuille complet au sein de leur architecture patrimoniale dans 3 pays différents et sur 4 enveloppes fiscales distinctes : PEA (en France), Comptes-titres (en France, Luxembourg, Suisse), Contrats d'assurance-vie (France : via mandats d'arbitrages, Luxembourg ; via FID), Contrats de capitalisation (France : via mandats d'arbitrages, Luxembourg ; via FID).