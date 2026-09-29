 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Galilee AM nomme Damien Ledda Directeur Général Délégué
information fournie par AOF 29/09/2026 à 11:25

Ajouter Boursorama à vos sources

(Zonebourse.com) - Galilee Asset Management annonce la nomination de Damien Ledda au poste de Directeur Général Délégué, dans le cadre d'une évolution de sa gouvernance.

Arrivé au sein de la société de gestion en 2013, Damien Ledda en était Directeur de la Gestion depuis juillet 2023, après avoir exercé différentes responsabilités en gestion de portefeuilles, notamment sur les actions européennes, les fonds dédiés et les mandats.

Dans ses nouvelles fonctions, il continuera de superviser les activités de gestion et contribuera à la stratégie d'investissement de la société.

Cette nomination accompagne le retrait opérationnel d'Edmond Michaly, fondateur de Galilee Asset Management en 2000 et Directeur Général depuis 2017. Ce dernier reste toutefois engagé au sein du groupe en tant que Président de la holding Galilee Gestion et Président de la SICAV gérée par Galilee Asset Management.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.

Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
HAFFNER ENERGY
0,959 +11,00%
Pétrole Brent
104,87 -1,13%
CAC 40
8 088,38 +0,12%
GENFIT
9,58 -2,64%
2CRSI
29,88 +3,46%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank