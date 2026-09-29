Galilee AM nomme Damien Ledda Directeur Général Délégué

(Zonebourse.com) - Galilee Asset Management annonce la nomination de Damien Ledda au poste de Directeur Général Délégué, dans le cadre d'une évolution de sa gouvernance.

Arrivé au sein de la société de gestion en 2013, Damien Ledda en était Directeur de la Gestion depuis juillet 2023, après avoir exercé différentes responsabilités en gestion de portefeuilles, notamment sur les actions européennes, les fonds dédiés et les mandats.

Dans ses nouvelles fonctions, il continuera de superviser les activités de gestion et contribuera à la stratégie d'investissement de la société.

Cette nomination accompagne le retrait opérationnel d'Edmond Michaly, fondateur de Galilee Asset Management en 2000 et Directeur Général depuis 2017. Ce dernier reste toutefois engagé au sein du groupe en tant que Président de la holding Galilee Gestion et Président de la SICAV gérée par Galilee Asset Management.

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