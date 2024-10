Galilee AM dévoile une plateforme de modélisation et de recherche thématique

Le gestionnaire d’actifs français Galilee Asset Management a établi une plateforme de modélisation et de recherche thématique ainsi que des certificats trackers thématiques.

La plateforme, baptisée Galilee Trends, regroupe les indicateurs thématiques Galilee (ITG), développés par la société de gestion depuis 2021. Ceux-ci contiennent les 50 valeurs les plus représentatives de chacune des 25 thématiques d’investissement suivies par le gestionnaire. Le modèle permet de mesurer le potentiel boursier de ces thématiques, partout dans le monde, et de les classer par performance, par volatilité, ou encore par corrélation aux styles value ou croissance.

Chaque thématique rassemble des statistiques boursières, les principales actions représentant la thématique et les véhicules financiers (fonds, ETF) pour y investir.

Galilee a en outre émis des certificats trackers sur quatre thématiques (Intelligence artificielle et robotique, luxe et style de vie, eau, exploration spatiale) réunissant les 50 actions les plus représentatives de leurs thématiques respectives. « Chaque certificat tracker représente sa thématique telle que la perçoivent les acteurs de la place financière, et est rebalancé de manière trimestrielle » , précise un communiqué. D’autres trackers thématiques suivront.

L'Agefi