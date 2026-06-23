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Galectin Therapeutics en hausse après que la FDA a donné son feu vert à un essai clinique de phase avancée sur un médicament contre les maladies hépatiques
information fournie par Reuters 23/06/2026 à 16:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 juin - ** L'action de Galectin Therapeutics GALT.O bondit de 9,25 % à 3,06 dollars

** La société de biotechnologie annonce avoir conclu un accord avec la FDA sur les principaux objectifs de l'étude sur le belapectin dans le cadre du MASH, une maladie hépatique causée par une accumulation de graisse pouvant entraîner une cicatrisation et une hypertension artérielle au niveau du foie

** Elle ajoute que l'essai de phase avancée prévu permettra de vérifier si le belapectin peut empêcher l'aggravation de la maladie, notamment un gonflement grave des veines de l'œsophage

** La FDA a accepté le protocole d’étude prévoyant des évaluations en aveugle afin de garantir la cohérence des résultats – GALT

** Elle indique que, s’il s’avère concluant, cet essai pourrait justifier une autorisation complète, plutôt qu’une procédure accélérée sous condition

** L'entreprise prévoit de soumettre le protocole d'étude au troisième trimestre 2026 et recherche des partenaires pour financer et développer le médicament

** Même après la hausse de la séance, l'action reste en baisse d'environ 26 % depuis le début de l'année

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