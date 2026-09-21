Galderma bien orienté après son intégration au SMI

(Zonebourse.com) - Moins de trois ans après son introduction en bourse sur la Six Swiss Exchange en mars 2024, le spécialiste de la dermatologie Galderma ( 1,26%, à 160,15 francs suisses) a franchi une nouvelle étape majeure. La société rejoint aujourd'hui le Swiss Market Index (SMI), l'indice boursier de référence regroupant les 20 plus grandes entreprises cotées et les plus liquides de Suisse.

Cette inclusion reflète la trajectoire financière et opérationnelle du groupe à travers ses trois segments : l'esthétique injectable, les soins dermatologiques et la dermatologie thérapeutique. Les ventes nettes sont passées de 4,41 milliards de dollars en 2024, à 5,207 milliards de dollars en 2025. Au premier semestre 2026, le chiffre d'affaires a progressé de 24,6% à taux de change constant par rapport à l'année précédente.

Ces résultats supérieurs aux attentes ont permis à la direction de réviser à la hausse sa prévision de croissance des ventes nettes pour l'ensemble de l'année 2026, désormais attendue entre 19% et 21% à taux de change constant (contre 17% à 20% précédemment). La cible de marge d'EBITDA de base est réaffirmée à environ 26%, dans une année marquée par une expansion significative des marges.

Galderma s'appuie désormais sur un flottant de 80%, aux côtés du Groupe L'Oréal qui détient 20% du capital, renforçant ainsi la présence du groupe sur les marchés grand public alors qu'il ambitionne de devenir le leader mondial de la dermatologie.

Dans une note, Jefferies explique que la récente faiblesse du titre (-7,60% sur trois mois) ne s'explique pas par les fondamentaux. Les analystes restent optimistes quant aux perspectives à l'approche de 2027, notamment parce qu'un éventuel lancement de Rlfydess aux Etats-Unis pourrait entraîner une révision à la hausse des attentes à moyen terme.

En outre, la banque d'investissement américaine pense que les anticipations du consensus concernant l'expansion des marges en 2027 pourraient sous-estimer l'effet de levier de Nemluvio sur les bénéfices.

L'avis de Jefferies reste à acheter sur le titre Galderma, avec une cible de cours de 205 francs suisses.

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