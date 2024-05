Gains de productivité : et pour quelques milliers de milliards de dollars en plus

Note préalable : à l'encontre de toute optique d'amélioration de la productivité horaire du travail d'écriture, cet article n'a pas été écrit avec l'aide de ChatGPT. Les illustrations ont en revanche été générées à l'aide de Dall-E 3. Si comme le notait Héraclite, nous ne nous baignons jamais deux fois dans le même fleuve, l'économie, elle, doit parfois faire face aux mêmes courants contraires. S'il existe une question récurrente en science économique, pour ne pas dire une énigme, c'est bien celle des gains de productivité : pourquoi traversons-nous de longues phases d'atonie, en dépit de progrès technologiques a priori évidents ? Sommes-nous précisément englués dans l'un de ces régimes de « stagnation séculaire » sans issue apparente ?

Depuis des années, l'automatisation et l'algorithmisation progressent à rythme soutenu, sans effet visible sur la « productivité des facteurs de production » (le terme utilisé par les économistes pour caractériser la valeur ajoutée produite d'une même quantité de travail et d'un même stock de capital). « On peut voir les ordinateurs partout sauf dans les statistiques de productivité », notait déjà Robert Solow en 1987. Comme un écho, la même question se pose près de quarante ans plus tard. Remplacez « ordinateurs » par « intelligence artificielle » et vous obtiendrez même une bonne accroche d'article...

