Gain Therapeutics en hausse après avoir annoncé une perte trimestrielle inférieure aux prévisions

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11 août - ** L'action du développeur de médicaments Gain Therapeutics GANX.O progresse de 5,4 % à 1,86 dollar

** GANX annonce une perte de 11 cents par action au deuxième trimestre , contre une estimation moyenne des analystes de 14 cents par action, selon les données de LSEG

** Les dépenses de R&D de la société ont diminué de 0,6 million de dollars pour s'établir à 2,1 millions de dollars au cours du trimestre clos le 30 juin, contre 2,8 millions de dollars il y a un an

** Les analystes tablaient en moyenne sur des dépenses de R&D de 3,18 millions de dollars

** La trésorerie et ses équivalents de la société s'élevaient à 13,1 millions de dollars au 30 juin, contre 20,8 millions de dollars au 31 décembre 2025

** Compte tenu de l'évolution de la séance, l'action affiche une baisse de 42,5 % depuis le début de l'année