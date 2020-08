Gagnez plus en Bourse avec les trackers

Cette année, les actions du secteur de la santé et les valeurs technologiques réalisent les meilleures performances boursières au sein des grands indices. (© Nyse))

La faiblesse des frais et la souplesse d'utilisation favorisent les fonds indiciels cotés. Mais ces qualités ne doivent pas faire baisser la vigilance de l'épargnant. Découvrez notre sélection de treize trackers.

Du 16 mars, date de son point-bas annuel à 3632 points, au 21 juillet, où il est remonté à 5104 points, le CAC 40 a repris plus de 40% en un peu plus de quatre mois.

Mais comment saisir tout ou partie de cette performance sachant que l'indice CAC 40 n'est pas coté en Bourse ? Tout simplement en investissant sur un instrument financier, qui, lui, est coté sur le marché. C'est le rôle des fonds indiciels cotés ou ETF (Exchanged Traded Funds).

Plusieurs avantages

Appelés trackers dans le langage courant, ils répliquent la performance des grands indices et s'échangent en Bourse quasiment en continu, presque comme une action.

Ainsi, avec un tracker CAC 40, vous pouviez quasiment gagner 40%, à condition bien sûr d'entrer sur le marché au plus bas et d'en sortir au plus haut...

L'emploi d'un tracker est aussi une façon simple de profiter des variations de l'indice parisien, plutôt que de miser sur toutes les valeurs qui le composent. Sur la même période, Saint-Gobain a en effet gagné près de 40%, Renault plus de 35%, mais Total et Veolia ont progressé d'à peine 2%.

Et pour négocier les 40 valeurs de l'indice vous auriez payé des frais de courtage, à l'achat et à la revente, dans certains cas des droits de garde pour chaque valeur, sans oublier la taxe sur les transactions financières.

