Gafam : une baisse de régime à mettre à profit ?

Un environnement plus difficile pour les GAFAM (@cc)

Les entreprises de la « big tech » américaine résistent tant bien que mal dans un environnement plus difficile. Mais les cours de Bourse ne progressent plus. Faut-il en profiter et misez sur un rebond des titres en fin d’année ?

Comment se comportent les Gafam (Alphabet, Apple, Facebook, Amazon, et Microsoft) en 2022 ?

Alors que les géants américains ont traversé la crise sanitaire en toute décontraction, les anciennes vedettes de la cote ont désormais toutes les difficultés à surmonter la crise actuelle. Les menaces sont connues : inflation, pénuries de composants électroniques, recul de la publicité en ligne, progression du dollar par rapport aux devises étrangères, hausse généralisée des coûts.

Surtout, la conjonction d'une récession et de taux d'intérêt élevés inquiète les investisseurs. Le ralentissement de la croissance mondiale risque d’entraîner un affaiblissement des profits des entreprises de la « tech » américaine.

Et comme la valorisation des Gafam est élevée- La plus chère, Amazon, se traite à plus de 1900 fois (!) le bénéfice net estimé pour 2022 selon Factset - la hausse des actions des géants américains de la tech s’est brutalement interrompue.

Pas une « big tech » américain n’affichent des performance boursières positives en 2022. Les niveaux de chiffre d’affaires et de profits trimestriels qui ont été publié fin juillet n’ont pourtant pas montré de véritable signe de ralentissement.

Même si ces entreprises parviennent toujours à afficher des profits parfois mirobolants et des cash-flows réguliers, détenir ce type de valeur