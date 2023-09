GABRIEL VIELLARD NOMMÉ SECRETAIRE GENERAL D’AUDACIA

Paris, le 14 septembre 2023. AUDACIA (code ISIN : FR00140059B5 / code mnémonique : ALAUD), acteur innovant du capital-investissement en France, annonce l’arrivée de Gabriel Viellard en tant que Secrétaire général. Ce recrutement vient renforcer le management de la société notamment sur les fonctions support dans un contexte de forte croissance attendue dans les 3 prochaines années pour AUDACIA.



Diplômé de l’ISG et titulaire d’un MBA du CEDEP-INSEAD, Gabriel Viellard, 49 ans, dispose de près de 30 ans d’expérience dans l’entrepreneuriat, la gestion d’actifs et le conseil auprès d’investisseurs professionnels. A l’âge de 20 ans, il cofonde SNV, une société qui numérise les villes. Il la revend en 2000 à ORANGE (ex France Télécom) qui, en la combinant avec l’entreprise de cartographie ITI, va constituer MAPPY. En 2008, il lance ADventori, une ADtech qui personnalise, mesure et optimise la publicité digitale. Il a démontré, avec ses deux créations réussies d’entreprise, sa capacité à développer et générer de la valeur autour de nouveaux concepts.



En parallèle, depuis 2005, Gabriel Viellard s’est spécialisé dans le financement des startups et des ETI cotées et non cotées, en investissant et en apportant son concours à des sociétés de private equity ou de gestion d’actifs. Il a pu acquérir une solide expérience dans l’accompagnement des investisseurs dans de nombreux secteurs disruptifs comme l’Intelligence Artificielle ou les nouvelles technologies.