Future FinTech lance son premier hedge fund sur les cryptos

(NEWSManagers.com) - Future FinTech, société de commerce électronique et fournisseur de services aux fintechs coté à la Bourse de New York, a annoncé, vendredi dernier, le lancement de son premier hedge fund sur les crypto-actifs par sa filiale de gestion d'actifs Future Fintech Digital Capital Management.

Le hedge fund - FTFT Digital Number One US - est géré par Mark Dai, gérant de portefeuille spécialisé sur les options et les futures sur le secteur énergétique et ex-trader sur les matières premières chez JP Morgan.

Sean Liu, directeur des opérations de Future FinTech, a indiqué dans un communiqué que le lancement du hedge fund était la première étape de l'entreprise dans l'expansion de son activité dans le secteur de la gestion d'actifs en crypto-actifs. "Nous pensons que les actifs en crypto-monnaies joueront un rôle de plus en plus important dans l'économie mondiale à l'avenir et deviendront une composante indispensable de la répartition des actifs. Nous avons constaté une demande croissante pour les fonds de couverture en crypto-monnaies, car ils offrent aux investisseurs une diversification et des rendements potentiellement solides", commente-t-il.