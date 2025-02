Futur TGV: la SNCF vise une mise en service début 2026, "une course contre la montre"

( AFP / PATRICK HERTZOG )

SNCF Voyageurs et Alstom visent une entrée en service du futur train à grande vitesse, le TGV M, "début 2026", même si "une course contre la montre" est engagée pour y parvenir, a indiqué vendredi l'entreprise ferroviaire.

"Nous sommes mobilisés ensemble (...) pour réussir la mise en service du TGV M dans les meilleurs délais, dans le respect de toutes les étapes nécessaires à l'admission de ce nouveau train révolutionnaire", a affirmé SNCF Voyageurs dans une déclaration transmise à l'AFP.

Cette mise au point intervient après des informations de presse mettant en doute l'arrivée de ces nouveaux matériels en service commercial au début de l'année prochaine.

Mardi, Les Echos ont évoqué "un sérieux défi en terme de calendrier" vu les différentes validations réglementaires encore nécessaires, alors que le TGV M est actuellement en campagne d'essais.

"Débutés en 2023, les essais sont actuellement réalisés sur le réseau national, pour tester la capacité du TGV M à rouler jusqu'à 320 km/h en service commercial", a rappelé SNCF Voyageurs.

"Ces essais d'admission permettront ensuite d'obtenir l'autorisation de mise sur le marché délivrée par l'ERA (European Railways Agency) après un processus conduit par l'EPSF (Etablissement public de sécurité ferroviaire)", a souligné l'entreprise.

Les Echos ont cité un responsable de l'EPSF estimant à septembre le début de ce processus, et à cinq mois le délai de validation du dossier.

Pour SNCF Voyageurs, "ce calendrier des essais et de procédure d'homologation permet à ce stade d'envisager une mise en service commercial du TGV M début 2026".

"C'est une course contre la montre pour y parvenir", a concédé la société: elle et le fabricant Alstom "intensifient leurs efforts pour tenir le meilleur planning avec la mise en place d'une task force dédiée", tandis que "la poursuite de ces essais permettra d'affiner au cours de l'année le calendrier précis de lancement".

Alstom a dévoilé fin avril 2024 la livrée du TGV M, dont 115 rames ont été commandées pour 3,5 milliards d'euros par la SNCF. Offrant plus de sièges et moins gourmand en énergie que les TGV actuels, ces trains seront livrés petit à petit en 2025 et 2026, puis au rythme de 12 par an à partir de 2027.

Le programme a déjà un an de retard puisque les premières rames étaient attendues pour les Jeux olympiques de Paris à l'été 2024.