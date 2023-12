Futur avion de combat Scaf : Dassault Aviation s'inquiète des refus de Berlin à exporter l'Eurofighter

Le PDG du géant français de l'aéronautique a exprimé ses doutes face à la position de l'Allemagne, qui bloque depuis plusieurs années des exportations commerciales de l'actuel Eurofighter.

Le "système de combat aérien du futur" (Scaf) doit remplacer les actuels Rafale et Eurofighter (illustration) ( AFP / LUDOVIC MARIN )

"Aujourd'hui, ça n'a pas d'impact, mais c'est le sujet de demain...". Interrogé sur les avancées du projet franco-allemand d'avion de combat Scaf, censé remplacer les actuels Rafale et Eurofighter, le patron de Dassault Aviation a fait part de ses inquiétudes face à l'attitude actuelle de Berlin en matières de vente aux pays étrangers.

Selon Eric Trappier, le refus allemand d'autoriser l'exportation d'avions de combat Eurofighter en Arabie saoudite et en Turquie pose la question de la garantie donnée par l'Allemagne pour exporter à l'avenir le futur avion de combat Scaf.

Le veto allemand fait planer le doute

"La question se pose. On me répond qu'il n'y a pas de problème... Je regarde ce qu'il se passe aujourd'hui et je vois que ceux qui disaient qu'il n'y avait pas de problème sur le Typhoon (l'Eurofighter, ndlr) avant, il y a un problème aujourd'hui", a-t-il affirmé lors d'une rencontre avec l'Association des journalistes de défense (AJD), mardi 5 décembre.

Berlin gèle depuis plusieurs années une commande par Ryad de 48 Eurofighter, un avion de combat produit par les Britanniques, l'Allemagne et l'Espagne. La Turquie souhaite de son côté acquérir 40 Eurofighter. "Le Royaume-Uni et l'Espagne ont dit oui, maintenant nous essayons de convaincre l'Allemagne", a déclaré le ministre turc de la Défense Yasar Guler mi-novembre devant le Parlement.

L'exportation, nerf de la guerre

Le PDG du constructeur de l'avion de combat Rafale se dit "inquiet de cette problématique de l'exportation": Dassault Aviation est le chef de file du programme rassemblant Paris, Berlin et Madrid pour développer l'avion de combat qui sera au centre du Système de combat aérien futur (Scaf), censé succéder aux Rafale et Eurofigher à l'horizon 2040.

"Aujourd'hui, ça n'a pas d'impact (...) mais enfin, c'est le sujet de demain ou d'après-demain", a-t-il ajouté. Dans un projet en coopération, tous les pays partenaires doivent donner leur aval pour que l'un d'eux puisse exporter l'avion.

Or "notre marché domestique, même européen, est tellement faible qu'il faut s'assurer qu'il y a un marché export si on veut conserver et préserver les lignes de production", a souligné Eric Trappier. L'exportation est d'autant plus essentielle à la viabilité économique de l'industrie de défense européenne qu'actuellement "80% des achats de défense en Europe ne sont pas faits en Europe" mais essentiellement aux Etats-Unis, a-t-il rappelé.