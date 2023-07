Fusions et d'acquisitions : recul des méga-deals

(AOF) - Le marché du M&A a baissé de 16% en volume, soit 53 473 transactions au niveau mondial, et chuté de 45% en valeur pour atteindre 2 547 milliards de dollars sur un an glissant, selon l'étude mondiale Global M&A Industry Trends, Mid year 2023 du cabinet de conseil et d’audit PwC. Le segment des mega-deals continue de souffrir, avec une décroissance de 16% sur ce premier semestre, et surtout une diminution de 58% par rapport au record de 2021.

" Bien que plus transformantes par essence, ces transactions souffrent des difficultés de financement actuelles mais aussi d'un examen réglementaire plus approfondi de la part des autorités de la concurrence ", explique PwC.

Le marché français a enregistré une baisse de 24% en volume et de 29% en valeur sur un an glissant.

Le cabinet de conseil et d'audit souligne que les acteurs du Private Equity restent fortement présents sur ce marché, représentant 56% du volume et 60% de la valeur des transactions.