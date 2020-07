Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Fusion PSA-Fiat Chrysler: La Commission européenne prolonge son enquête Reuters • 07/07/2020 à 14:04









FUSION PSA-FIAT CHRYSLER: LA COMMISSION EUROPÉENNE PROLONGE SON ENQUÊTE BRUXELLES (Reuters) - La Commission européenne a annoncé mardi la prolongation jusqu'au 13 novembre de son enquête sur le projet de fusion entre Fiat Chrysler et PSA. "La Commission a prolongé le délai en accord avec les parties", a déclaré une porte-parole de la commissaire à la Concurrence. L'enquête ouverte à la mi-juin devait au départ s'étaler jusqu'au 22 octobre. Le report de l'échéance laisse supposer que les deux constructeurs devront faire des concessions. Les autorités américaines, chinoises, japonaises et russes ont déjà donné leur feu vert. PSA et Fiat Chrysler ont annoncé en décembre leur intention de créer le nouveau numéro quatre mondial de l'automobile mais la Commission européenne craint que l'opération ne nuise à la concurrence, notamment sur le marché des petits véhicules utilitaires. (Foo Yun Chee, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Marc Angrand)

Valeurs associées FIAT CHRYSLER AU MIL +0.62% PEUGEOT Euronext Paris +0.03%