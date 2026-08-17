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Fulcrum Therapeutics en hausse après l'annonce d'une fusion entièrement en actions avec Slate Medicines
information fournie par Reuters 17/08/2026 à 13:26
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 août - ** L'action du développeur de médicaments Fulcrum Therapeutics FULC.O progresse de 4,8 % à 3,92 dollars avant l'ouverture du marché

** La société a accepté de fusionner avec la société privée Slate Medicines dans le cadre d’une opération entièrement en actions; la société issue de la fusion devrait se concentrer sur les traitements expérimentaux de la migraine développés par Slate

** Les actionnaires de Fulcrum devraient détenir 5 % de la société issue de la fusion et recevoir un dividende en espèces estimé à 270 millions de dollars avant la finalisation de l’opération

** La société issue de la fusion se concentrera sur le principal médicament de Slate contre la migraine, le SLTE-1009, dont les premières données de sécurité et de concentration du principe actif, issues d’études de phase précoce, sont attendues mi-2027

** La finalisation de l’opération est prévue au quatrième trimestre, sous réserve de l’approbation des actionnaires et des autorités réglementaires; la société issue de la fusion devrait être cotée au Nasdaq sous le symbole “SLTE”

** À la dernière clôture, le titre FULC affichait une baisse de 66,9 % depuis le début de l’année

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