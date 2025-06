Fulcrum recrute un ancien de Rokos

Fulcrum Asset Management a recruté Luke Sadrian en tant que gérant de portefeuille au sein de son équipe discrétionnaire, spécialisée dans les matières premières.

Luke Sadrian rejoint Fulcrum après avoir été associé et responsable des investissements chez Rokos Capital Management pendant deux ans. Au cours des trois dernières décennies, il a été CIO de deux hedge funds spécialisés dans les matières premières, Sadrian Bowman Capital et Commodities World Capital, gérant de portefeuille matières premières chez Moore Capital, gérant de portefeuille matières premières et associé chez Brevan Howard et responsable du trading des dérivés de métaux chez Goldman Sachs.

Ce recrutement intervient alors que Fulcrum approfondit son expertise en matière de matières premières et s’oriente vers une plus grande spécialisation de l'équipe d’investissement.