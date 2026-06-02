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Fulcrum chute après avoir abandonné son programme de développement d'un médicament contre la drépanocytose
information fournie par Reuters 02/06/2026 à 16:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

2 juin - ** Les actions du développeur de médicaments Fulcrum Therapeutics FULC.O chutent de 51,6%, atteignant leur plus bas niveau depuis plus d'un an à 3,14 $

** Le titre s'apprête à connaître sa pire journée depuis septembre 2024, si les pertes se confirment

** La société a annoncé lundi soir qu'elle mettait fin au développement de son programme expérimental pociredir destiné au traitement de la drépanocytose, une maladie héréditaire du sang

** Fulcrum a indiqué que la FDA avait exprimé des inquiétudes concernant des cancers du sang secondaires observés avec le Tazverik d'Ipsen ( IPN.PA ), un médicament anticancéreux ciblant une voie similaire et qui a été retiré du marché mondial en mars

** Joseph Schwartz, analyste chez Leerink Partners, déclare: "Le programme pociredir dans le traitement de la drépanocytose a certes connu de nombreux obstacles, mais nous considérons que l'efficacité clinique observée à ce jour est convaincante"

** Fulcrum va explorer différentes options, notamment une fusion, une acquisition, un regroupement d'entreprises ou toute autre transaction, et a entamé des mesures visant à réduire ses dépenses d'exploitation et à préserver sa trésorerie

** Au moins trois sociétés de courtage ont abaissé leurs objectifs de cours et déclassé le titre à la suite de cette annonce

**En tenant compte des fluctuations de la séance, l'action a perdu72,6% depuis le début de l'année

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IPSEN
151,5000 EUR Euronext Paris -0,20%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 02/06/2026 à 16:11:10.

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